PSG, Layvin Kurzawa croule sous les offres

Libéré par le PSG cet été, Layvin Kurzawa ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts.

Le mercato estival continue de battre son plein en France et un peu partout en Europe. Au Paris Saint-Germain, les choses commencent enfin à s'accélérer après que le club a longtemps été recalé pour plusieurs dossiers. Si le club a annoncé récemment l'arrivée de Joao Neves, les joueurs libérés par le PSG cet été ne devraient plus être au chômage pour longtemps à l'image de Layvin Kurzawa.

Layvin Kurzawa veut vite retrouver les terrains

Devenu indésirable au PSG ces dernières saisons, Layvin Kurzawa a décidé d'aller au bout de son contrat qui a pris fin le 30 juin dernier. Ainsi, l'international français fait partie du lot de joueurs libérés par Paris cet été en compagnie de Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico et entre autres Kylian Mbappé et Xavi Simons dont les départs n'étaient pas forcément souhaités.

S'il n'a eu que huit petites minutes sous Luis Enrique la saison dernière, Layvin Kurzawa a confié récemment avoir hâte de retrouver de rejouer au football. « J’ai tellement envie de rejouer au football. J’ai trop envie de reprendre du plaisir, de courir, ça me manque énormément. C’est toute ma vie », déclara-t-il quelques jours après avoir quitté officiellement le PSG. Un rêve qui ne devrait pas tarder à se réaliser avec les nombreuses offres sur sa table.

Layvin Kurzawa très courtisé en Europe et en Afrique

Layvin Kurzawa avait ajouté qu'il était ouvert à tout projet. Alors qu'il s'entraîne du côté de l'AS Monaco qui lui a ouvert ses portes afin de l'aider à maintenir sa forme, l'ancien de Fulham attise les convoitises sur le marché des transferts. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, Layvin Kurzawa serait sur les tablettes du club égyptien d'Al Ahly.

En plus des Cairotes, le défenseur français intéresserait également les Turcs d'Eyupspor. La formation entraînée par Arda Turan aurait déjà approché l'entourage du joueur d'après le média. Et pendant que Layvin Kurzawa prend son temps pour réfléchir à la meilleure opportunité, un club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré serait aussi entré dans la course à sa signature. Autant dire que l'ancien joueur du PSG aura un été agité.