PSG, une nouvelle destination se confirme pour Renato Sanches

Indésirable au PSG, un nouveau point de chute s’offre à Renato Sanches.

Le Paris Saint-Germain traverse une période de mercato compliquée, cet été. Outre le fait de se recaler pour plusieurs cibles sur le marché des transferts, le club parisien doit aussi composer avec la concurrence de grands clubs européens voire saoudiens dans certains de ses dossiers prioritaires. Mais en plus de tout cela, il y a aussi le cas des joueurs de retour de prêt comme Renato Sanches à gérer pour le PSG. Le dossier de ce dernier, justement, s’approche de son dénouement avec un club qui pousse pour le faire signer.

Le PSG ne compte pas sur Renato Sanches

Le PSG n’a pas fini de libérer des joueurs cet été. Après Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier, d’autres éléments sont appelés à faire aussi leurs bagages. Si le cas de Xavi Simons n’est toujours pas clarifié avec plusieurs clubs à son assaut, Manuel Ugarte, lui devrait filer du côté de Manchester United. L’autre cas qui pose problème est celui de Renato Sanches. Revenu d’un prêt manqué avec l’AS Roma, l’international portugais n’est pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais il pourrait bien se relancer au bercail.

Le Benfica veut relancer Renato Sanches

La carrière de Renato Sanches est sur une pente descendante depuis plusieurs années. Grand espoir du football portugais après un très bon Euro 2016, le Lusitanien a enchainé des passages ratés au Bayern Munich et à Swansea. Mais sa saison réussie à Lille lui a permis de taper dans l’œil du PSG. Alors qu’on le pensait à présent libéré, Renato Sanches va encore décevoir et sera même envoyé en prêt du côté de l’AS Roma. Ce qui n’a pas empêché le Benfica Lisbonne de vouloir une nouvelle chance. En discussions avec le PSG pour le transfert de Joao Neves dans le sens inverse, le club portugais souhaite s’offrir le milieu de terrain portugais. S’exprimant ce samedi, le président du Benfica a confirmé des discussions entre le PSG et le club formateur de Renato Sanches.

L'article continue ci-dessous

« Ce sont des négociations qui sont en cours et donc il ne faut pas en parler publiquement, ce n’est pas ce qui aide. Beaucoup de noms ont été évoqués, d’autres noms ont également été évoqués… (…) Il reste un mois et demi avant la fermeture du marché et donc, comme vous le savez, le marché est resté très calme jusqu’à présent. Le marché va plus ou moins commencer à bouger maintenant, nous restons attentifs et nous choisirons certainement le meilleur groupe pour Benfica », a confié Rui Costa au média portugais, A Bola.