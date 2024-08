Ugarte trop cher pour Manchester United ?

Manchester United voudrait recruter Martin Zubimendi, star de la Real Sociedad, après avoir refroidi son intérêt pour Manuel Ugarte.

Selon The Athletic, United cherche des alternatives à Ugarte, 23 ans, car il est découragé par son prix, qui s'élève à plus de 50 millions de livres sterling. Les supporters des Red Devils pensent que les propriétaires minoritaires INEOS et Sir Jim Ratcliffe devraient porter leur attention sur la star espagnole Zubimendi, estimée à 50 millions d'euros

United n'a recruté que deux joueurs cet été, le défenseur central Leny Yoro et l'attaquant Joshua Zirkzee, mais le premier a déjà contracté une blessure qui l'empêchera de jouer pendant trois mois. Si l'équipe veut améliorer sa saison décevante de l'an dernier, elle doit renforcer son milieu de terrain et l'ensemble de son effectif.

Zubimendi a passé toute sa carrière à la Sociedad après avoir fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2018-19. Depuis, il est devenu international espagnol - aidant son pays à remporter l'Euro 2024 - et un milieu de terrain défensif très apprécié. Si le joueur d'1m70 part, il ne partira pas au rabais, car il lui reste encore trois ans de contrat.