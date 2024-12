Mercato, l'appel du pied d'une icône de l'OM à Paul Pogba

Une légende de marseillaise a invité Paul Pogba à rejoindre l’OM, samedi.

Le nom de Paul Pogba continue de faire parler dans la cité phocéenne. Les supporters marseillais rêvent tous de voir l’international français sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Un rêve partagé également par les légendes du club olympien avec un nouvel appel du pied à l’endroit de Paul Pogba, ce samedi.

Dimitri Payet veut voir Paul Pogba à l’OM

Paul Pogba n’a plus joué au football depuis plus d’un an. L’international français purgeait notamment une peine pour dopage qui a été réduite de quatre ans à dix-huit mois par le TAS en octobre dernier. Cependant, ‘’La Pioche’’ garde toujours une belle cote sur le marché des transferts où il est très courtisé depuis la résiliation de contrat avec la Juventus Turin. Le champion du monde 2018 est annoncé dans plusieurs clubs en MLS, en Arabie Saoudite, à Manchester United ou encore à l’OM. Cette dernière destination semble d’ailleurs être la plus probable à l’heure actuelle. Si l’OM n’a encore engagé aucun contact avec Paul Pogba, ses joueurs et même ses anciens sociétaires militent pour une arrivée de l’ancien milieu de terrain de Manchester United dans la cité phocéenne.

L'article continue ci-dessous

Après Adrien Rabiot et Valentin Rongier, Dimitri Payet s’est aussi invité à la campagne Pogba-OM, ce samedi. « Je pense que comme pour tous les supporters marseillais, bien sûr que Paul Pogba, ça fait rêver. Après, si c’est vrai ou non, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, je pense que pour l’avoir aussi côtoyé en sélection et côtoyé aussi d’autres joueurs marseillais, il sait que s’il vient, il sait où il met les pieds. Et ça ne peut être que bénéfique pour lui (de rejoindre) un club comme Marseille », a déclaré Dimitri Payet au micro de BeIN Sports en marge du choc entre OM – Lille (1-1).