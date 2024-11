OFFICIEL - Paul Pogba quitte la Juventus

C’est fait ! Paul Pogba n’est plus un joueur de la Juventus.

C’est terminé entre Paul Pogba et la Juventus. De retour bientôt de suspension, l’international français ne rejouera sous la tunique de la Vielle Dame. Après plusieurs semaines de négociations, les deux parties ont officialisé leur divorce, ce vendredi.

La Juventus annonce le départ de Paul Pogba

Cela fait plus d’un an que Paul Pogba n’a plus rejoué au football. L’international français était, en effet, suspendu depuis septembre 2023 après un contrôle antidopage positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA). Mais alors que sa suspension était initialement annoncée pour quatre ans, Paul Pogba a vu sa peine être réduite à dix-huit mois par le Tribunal Arbitral Sport (TAS) début octobre Paul Pogba a vu sa peine être réduite à dix-huit mois par le Tribunal Arbitral Sport (TAS) début octobre. Ce qui signifiait que le champion du monde 2018 pourra reprendre l’entrainement en janvier 2025 avant de faire son grand retour au mois de mars. Un retour qui ne se fera jamais avec la Juventus Turin.

Dans la foulée de l’annonce de sa remise de peine, le club turinois a fait savoir qu’il ne comptait plus Paul Pogba. La Vielle Dame devait alors se séparer de l’un des plus gros salaires de son effectif. Ainsi, comme annoncé il y a quelques jours, les deux parties étaient en discussions avancées en vue d’un accord pour une résiliation de contrat à l’amiable. L’accord a finalement été trouvé ce vendredi et la Juventus a annoncé dans l’immédiat le départ de Paul Pogba. « La Juventus Turin et Paul Pogba annoncent s'être mis d'accord sur la résiliation de son contrat à partir du 30 novembre 2024 », indique la Juventus dans son communiqué. Alors que son contrat expirait en juin 2026, Paul Pogba quittera donc la Vielle Dame à la fin du mois.