Le TAS explique pourquoi il a réduit la sanction de Paul Pogba (officiel)

Quelques jours après la réduction de la sanction de Paul Pogba, le Tribunal arbitral du sport (TAS) explique les raisons, qui motivent cette décision.

Paul Labile Pogba est aux anges depuis jeudi soir quand le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a réduit sa sanction de quatre ans à 18 mois. Testé positif à la testostérone en septembre de l’année dernière, le milieu de terrain français a écopé de quatre ans de suspension. Mais le juge du sport a soulagé l’ancien milieu de terrain de Manchester United.

Le TAS confirme la réduction de la peine de Pogba

Après avoir été sanctionné à titre provisoire en septembre 2023, Paul Pogba a reçu la mauvaise nouvelle en février 2024. Le résultat de la contre-analyse réalisée dans le laboratoire Acqua Acetosa a précisé que la substance prise par le Français était bel et bien de la Dhea. Alors, le parquet fédéral a suspendu Pogba pour quatre ans. Pas d’accord avec cette décision, le champion du monde 2018 avait fait appel de la décision auprès du TAS. Quelques mois plus tard, le juge du sport a tranché en faveur du joueur de la Juventus, en réduisant sa peine à 18 mois au lieu de 4 ans initialement prononcés.

Dans un communiqué ces dernières heures, le TAS a confirmé la réduction de cette peine. « Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision dans l’appel interjeté par le joueur de football Paul Pogba (le Joueur) contre la décision rendue le 28 février 2024 par le Tribunal national antidopage de l’Agence nationale antidopage italienne (ONAD Italia) (la Décision contestée), dans laquelle il a été reconnu coupable d’une violation des règles antidopage (ADRV) (DHEA, classée dans la catégorie des « métabolites non endogènes de la testostérone » par l’Agence mondiale antidopage (AMA)) et sanctionné d’une période de suspension de quatre ans à compter du 11 septembre 2023 et d’une amende de 5 000 EUR. La Formation du TAS chargée de l’affaire a partiellement accueilli l’appel interjeté par Paul Pogba. Elle a confirmé l’ADRV mais a réduit la sanction imposée au Joueur à une période de suspension de 18 mois, débutant le 11 septembre 2023, et a annulé l’amende. La décision arbitrale motivée, avec les motifs de la décision de la Formation, sera communiquée aux parties dès que possible », a lancé le TAS, avant de poursuivre.

Le TAS dévoile les raisons de la réduction de la peine de Pogba

Par ailleurs, l’instance a indiqué que la sanction du milieu de terrain de 31 ans a été réduite en raison du fait que le Français n’a pas consommé de telles substances de façon intentionnelle. Pour l’instance, la sanction n’a pas été totalement abolie puisque Paul Pogba est coupable dans une partie de l’histoire. Pour le TAS, Paul Pogba, « en tant que joueur de football professionnel, aurait dû faire plus attention aux circonstances ».

« La Formation du TAS a fondé sa décision sur les preuves et les arguments juridiques avancés selon lesquels l’ingestion par M. Pogba de DHEA, la substance pour laquelle il a été contrôlé positif, n’était pas intentionnelle et résultait de la prise par erreur d’un supplément qui lui avait été prescrit par un médecin en Floride, après que M. Pogba eut reçu l’assurance que le médecin, qui avait déclaré traiter plusieurs athlètes américains et internationaux de haut niveau, était bien informé et tiendrait compte des obligations antidopage de M. Pogba en vertu du Code mondial antidopage (...) Le cas de M. Pogba a été soutenu par plusieurs experts. La plupart des preuves fournies par M. Pogba n’ont pas été contestées », a ajouté l’instance arbitrale du sport roi.