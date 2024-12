Rongier et Pogba : un message qui relance les spéculations

Rongier relance le rêve Pogba à l’OM : une déclaration subtile mais percutante qui pourrait tout changer. Marseille osera-t-il ce pari ?

Ce vendredi, à la veille d’un important duel entre l’Olympique de Marseille et Lille, Valentin Rongier s’est exprimé en conférence de presse. Alors que l’attention se portait naturellement sur le match, une question concernant le mercato est venue changer la donne. Le nom de Paul Pogba, encore lié à Marseille par de nombreuses rumeurs, a été évoqué. La réponse de Rongier, simple mais significative, ne laisse personne indifférent : « Pogba ? On connaît sa qualité, s’il vient, ça sera quelque chose. »

Un appel subtil de Rongier, mais significatif

Avec ces mots, Valentin Rongier ne se contente pas de reconnaître le talent du champion du monde. Il semble également lui ouvrir la porte du vestiaire marseillais. Une attitude qui pourrait surprendre, sachant que Pogba évolue dans un rôle similaire à celui de Rongier. Pourtant, l’ancien capitaine phocéen ne voit aucun obstacle, préférant insister sur ce que l’international français pourrait apporter au collectif.

En choisissant de répondre ainsi, Rongier renforce l’idée que l’OM est un club ambitieux, prêt à accueillir des joueurs de haut calibre. Mais il place aussi la direction marseillaise sous une certaine pression, en suggérant indirectement que ce recrutement serait une bonne idée.

Imago

Un geste qui devrait plaire aux supporters

Les supporters olympiens ne manqueront pas de saluer cette sortie de leur milieu de terrain. Depuis des semaines, l’idée d’un transfert de Pogba enflamme les débats sur la Canebière. L’arrivée d’un joueur de son niveau, malgré les incertitudes liées à ses blessures et ses problèmes extra-sportifs, serait un coup retentissant pour un OM en pleine ascension.

Cependant, ce discours pourrait moins plaire à Pablo Longoria et Mehdi Benatia, respectivement président et responsable du secteur sportif. Ces derniers pourraient percevoir cette déclaration comme une ingérence dans leur stratégie de recrutement. Et ils savent que Pogba, bien qu’étincelant par le passé, reste un pari risqué.

Un dossier toujours flou

Pour l’instant, rien n’indique que Pogba rejoindra Marseille. L’international français n’a pas encore pris de décision officielle quant à son avenir, et les démentis récents de Patrice Evra n’ont pas suffi à calmer les rumeurs. Mais en prononçant ces quelques mots, Valentin Rongier a jeté un pavé dans la mare et redonné vie à ce dossier.

Rêve ou réalité, Pogba à l’OM reste une possibilité qui fascine. Et si cette déclaration de Rongier était un premier pas vers un transfert qui ferait basculer la saison marseillaise dans une autre dimension ?