Mercato - Kylian Mbappé au Real Madrid ? "C’est inéluctable" pour Vadim Vasilyev

Interrogé sur un éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’ancien dirigeant de Monaco a estimé que celui-ci était "inéluctable".

Kylian Mbappé jouera-t-il un jour sous les couleurs du ? La question se pose constamment depuis son plus jeune âge et une première visite des installations madrilènes alors qu’il n’était qu’un enfant, et elle a repris du poil de la bête mardi à l’occasion du déplacement du au Santiago-Bernabeu (2-2), dans le cadre de la Ligue des Champions.

Car entre les déclarations d’amour du technicien madrilène Zinédine Zidane et les réponses musclées du directeur sportif parisien Leonardo, les oreilles du natif de Bondy ont dû siffler. Et cela ne s’est pas arrêté ce jeudi, puisque l’homme qui l’a vendu au PSG en 2017, Vadim Vasilyev, a accordé un entretien au quotidien régional Le Parisien.

Vasilyev : "Mbappé à Madrid ? Oui. Quand ? Je ne sais pas"

Et, logiquement, l’ancien vice-président de l’AS a été interrogé sur le futur transfert de Mbappé au Real. "Est-ce que je le vois rejoindre Madrid tôt ou tard ? Oui. Quand ? Je n’en sais rien, mais ça me semble inéluctable. Ce club compte beaucoup à ses yeux", a rappelé Vasilyev, avant que la discussion ne s’oriente sur ce fameux été 2017, lorsque le Tricolore a dit non à la Maison Blanche.

"Pourquoi a-t-il décliné l’offre du Real ? La proposition madrilène était plus intéressante pour Monaco. Mais il m’a dit : ‘Vadim, au fond de moi, je sens que c’est trop tôt. Je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis Parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici. Le Real, ça attendra…’. C’est une preuve d’intelligence. Bravo", a conclu Vasilyev, qui estime que le PSG est "financièrement armé pour le garder encore un an". Et au-delà ?