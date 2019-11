Sondage - Le Real Madrid a besoin de Kylian Mbappé selon vous

Vous êtes partagés mais, dans l’ensemble, vous êtes une majorité à estimer que le Real Madrid a besoin de Kylian Mbappé.

Depuis que Kylian Mbappé a rejoint le en 2017, en provenance de l’AS , les quotidiens espagnols ne cessent d’envoyer le prodige français au à une échéance bien précise : l’été 2020, juste avant l’Euro.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec un confortable salaire et la volonté de ses dirigeants de le prolonger, Mbappé semble pourtant voué à rester au PSG pour encore quelques saisons. D’où notre sondage de ce mercredi, consécutif au but inscrit par le Parisien lors de sa visite au Santiago-Bernabeu (2-2).

Mbappé, un sujet qui déchaîne les passions autant qu’il les oppose

Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Mbappé ? Telle était la question posée, et vous avez été partagés sur le sujet. Sur Facebook, 61% des 4100 votants ont estimé que oui, tandis que les 39% restants pensent que la Maison Blanche a d’ores et déjà une top équipe.

Et c’est assez rare pour être souligné, mais notre sondage sur Twitter a récolté quasiment les mêmes chiffres, avec 60% en faveur du oui, et 40% en faveur du non ! Autant dire que le sujet Mbappé déchaîne les passions autant qu’il les oppose.