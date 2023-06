L'attaquant passé par la réserve du PSG espère retrouver la France et a des touches en National.

Comme une envie de revenir en France. Après un an passé en Grèce, Kevin Yoke souhaite retrouver l’Hexagone. Originaire de Trappes et passé par la réserve du PSG et Le Mans (National), l’attaquant a débarqué l’an passé à Trikala (D3 grec) et en ressort avec un bilan comptable intéressant de 7 buts et 9 passes décisives en 20 matchs.



En Grèce, sa saison aurait pu prendre un autre tournant en rejoignant la première division et le club de Levadiakos qui compte quelques joueurs passés par la Ligue 1, la Ligue 2 (Bakary Sako, Anthony Belmonte). Mais le président de Trikala a finalement refusé de laisser partir un élément clé alors que son club jouait la montée.

Des touches en N1

Finalement sixième de troisième division grec après avoir été premier à la trêve, Kevin Yoke et ses partenaires ont été touchés par des problèmes de paiement de salaire qui ont plombé le moral de l’équipe et gâché leur excellent début de saison.



En fin de contrat après une saison individuellement réussie, Yoke dispose d’offres en D2 grec et en D2 turc mais souhaite vraiment revenir en France. Il dispose de plusieurs touches en N1 et quelques discussions ont déjà été initiées. Il faut désormais que les candidats terminent de constituer leur organigramme pour que les choses s’accélèrent.