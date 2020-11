Mercato : Guardiola veut voir Messi finir au Barça

Et si Manchester City fermait la porte à Leo Messi ? Pep Guardiola s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi.

Pep Guardiola vient de signer une prolongation de contrat avec , donnant à nouveau beaucoup d'exposition aux rumeurs selon lesquelles Leo Messi pourrait le rejoindre en après que l'Argentin ait déclaré son désir de quitter les Blaugrana l'été dernier.

Avant le choc de la entre City et , Guardiola a été interrogé sur l'avenir de Messi, et bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il espérait le voir rester à Barcelone jusqu'à la fin de sa carrière, "Pep"a admis que l'avenir de La Pulga était encore incertain, lui qui est dans le l'année dernière de son contrat au Barça.

"Leo Messi est un joueur de Barcelone, et si vous me demandez mon avis, je suis une personne qui apprécie beaucoup Barcelone. Ils m'ont absolument tout donné depuis mes début à l'académie".

"Ce que je veux, c'est que Messi termine sa carrière là-bas. J'adorerais, je le souhaiterais. C'est ce que j'ai dit, je ne sais pas combien de fois, peut-être mille fois. Je le voudrais en tant que fan de Barcelone pour Leo finisse sa carrière là-bas", a tonné Guardiola.

"Mais il termine cette année son contrat et je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête. En ce moment, il est un joueur de Barcelone et le marché des transferts aura lieu en juin et juillet. Nous avons des matchs et des objectifs incroyables et des choses que nous aimerions réaliser. C'est la seule chose dans notre esprit. Le reste, je ne peux rien dire", a ajouté le coach de City devant les médias.