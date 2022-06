Mercato : Gareth Bale a été proposé à Getafe

L'ailier gallois est à la recherche d'un nouveau club cet été, après neuf saisons du côté de Santiago Bernabeu.

Le président du club, Angel Torres, a révélé que Getafe, petit club de Liga, a reçu l'offre d'un transfert gratuit de Gareth Bale, l'ailier du Real Madrid.

Le président de Getafe contacté

Bale a passé les neuf dernières années de sa carrière à Madrid, où il a remporté trois titres de Liga et cinq Ligues des champions tout en marquant plus de 100 buts.

Son rôle dans l'équipe a cependant été réduit ces dernières saisons, et le club a confirmé que son contrat ne sera pas prolongé au-delà du 30 juin.

Bale a été fortement lié à un retour en Premier League après des passages à Tottenham et Southampton, mais il semble que ses agents cherchent d'autres prétendants en Espagne.

Le président de Getafe, M. Torres, affirme que les représentants du joueur de 32 ans ont été contactés pour savoir s'ils étaient intéressés par son transfert au Coliseum Alfonso Perez.

Le club madrilène est considéré comme l'un des plus petits clubs de la Liga et ne rivalisera certainement pas avec les Merengue pour les grands honneurs dans la capitale espagnole, mais Torres considère l'arrivée de Bale comme une "possibilité" réaliste.

"Certains peuvent croire à une blague, mais il y a 45 ou 50 minutes, j'ai parlé avec ses agents, et ils nous l'ont proposé. Ce n'est pas une blague", a déclaré le président de Getafe aux journalistes.

"Je dois y réfléchir et en parler à l'entraîneur. Je ne sais pas s'il viendra. Bien sûr, c'est une possibilité, tous les grands footballeurs le sont.

L'article continue ci-dessous

"Ils me l'ont proposé et je l'ai gentiment écouté. À partir de là, je vais consulter l'entraîneur. Tout est possible."

Bale assure avec "plein d'offres"

Bale a abordé les spéculations en cours sur son avenir avant d'aider le Pays de Galles à atteindre sa première Coupe du monde en 64 ans avec une victoire en barrage contre l'Ukraine.

L'attaquant vétéran a déclaré qu'il n'avait "aucun souci" concernant son avenir et qu'il était seulement concentré sur le jeu, mais quand on lui a demandé s'il avait des offres sur la table pour la saison prochaine, il a répondu : "Oui, j'en ai plein."