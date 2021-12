Mercato : Ferran Torres est officiellement un joueur de Barcelone

On a dit du Barça qu’il n’avait plus d’argent et les difficultés à inscrire les joueurs recrutés durant l’été dernier ont montré que la situation financière catalane était loin d’être parfaite. Pourtant, les dirigeants barcelonais avaient annoncé la couleur : le club allait bien se montrer actif durant le mercato hivernal.

En attendant de savoir si un accord total a été trouvé avec Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat, le FC Barcelone n’a pas attendu l’ouverture du marché des transferts pour annoncer sa première recrue.

Sans surprise, il s’agit bel et bien de Ferran Torres, qui arrive en provenance de Manchester City. L’attaquant espagnol a passé sa visite médicale lundi matin avant de paragrapher un contrat de cinq ans avec les Blaugrana, ce mardi.

Torres connait la philosophie du Barça

S’il n’est pas une star comme auraient pu l’espérer les supporters barcelonais, Ferran Torres va apporter de la diversité à un secteur offensif qui en manque cruellement. Capable d’évoluer en pointe ou sur les ailes, l’ancien du FC Valence a déjà évolué sous les ordres de Luis Enrique, en sélection, et de Pep Guardiola, chez les Citizens. Deux coaches passés par le Barça comme joueur et entraineur et qui ont donc pu inculquer la philosophie catalane à Torres.

En manque de temps de jeu à Manchester depuis le début de la saison (7 matches pour 3 buts et deux passes), le finaliste de la Ligue des Nations avec la Roja retrouve la Liga, moins de deux ans après l’avoir quittée. Un deal 100% gagnant sur le papier pour le joueur et pour le Barça, même si le club espagnol a dû mettre la main au porte-monnaie pour rapatrier l'international (55 millions d'euros + 10 de bonus).