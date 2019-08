Mercato - Falcao d'accord avec Galatasaray ?

En partance de Monaco, Radamel Falcao pourrait rejoindre Galatasaray. L'attaquant colombien se serait mis d'accord avec le club turc.

L'heure du départ a probablement sonné pour Radamel Falcao, arrivé à à l'été 2013 (et prêté à et entre temps). L'attaquant colombien, meilleur buteur du club ces deux dernières saisons, devrait rejoindre la et d'ici la fin du mercato.

Un intérêt du club turc qui est évoqué depuis plusieurs semaines déjà. Or selon la Gazetta dello Sport, le joueur de 33 ans se serait mis d'accord avec le club d'Istanbul sur un contrat de 3 saisons assorti d'un salaire annuel de 5 millions d'euros. En fin de contrat sur le rocher en juin prochain, il pourrait toutefois en être libéré par l'ASM afin de partir sans indemnités de transfert.

Suspendu, le Colombien n'a pas participé à la 1ère journée de qui a vu son équipe s'incliner à domicile contre (0-3) ce vendredi. Alors que les hommes de Leonardo Jardim se déplaceront à Metz samedi prochain (20h), Falcao pourrait attendre que le club lui trouve un remplaçant à la pointe de l'attaque avant de faire ses valises pour la Turquie. Leonardo Jardim a d'ailleurs une nouvelle fois ciblé les manques de son secteur offensif après la rencontre.

"La vérité, c'est qu'il me reste encore un an de contrat et le club ne m'a pas proposé de prolongation. Donc je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille", avait récemment confié le buteur.

En quatre saisons sous la tunique du club de la Principauté, le Tigre a disputé 140 rencontres pour 83 buts, dont 15 l'an passé en championnat.