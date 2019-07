Mercato - Monaco : Radamel Falcao se rapproche de Galatasaray

Le président de Galatasaray, Mustafa Cengiz, a confirmé la piste de l'attaquant monégasque.

Proche de la , Radamel Falcao attendrait pour le moment un accord entre l'AS et . Le président du club, Mustafa Cengiz, a d'ailleurs confirmé cette piste à l'occasion d'une conférence de presse.

"Nous avons vendu six joueurs. Aujourd'hui, nous avons terminé l'achat de Luyindama. Nous discutons avec tout le monde possible pour essayer de transférer Falcao. Nous travaillons conformément aux exigences des conditions et des dirigeants de Galatasaray" a-t-il expliqué.

Toujours sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2020, Radamel Falcao semble être tout proche de quitter le Rocher cet été. Après son arrivée en 2013, l'attaquant colombien avait été prêté à et à avant de réintégrer l'effectif monégasque et terminer Champion de en 2017.

Pour le remplacer, l'AS Monaco semble intéressé par l'ancien de l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz, en manque de temps de jeu au .