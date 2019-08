Monaco, Falcao n’écarte pas un départ

Après le match amical contre la Sampdoria, Radamel Falcao a fait le point sur sa situation personnelle. Il n’exclut pas un transfert.

Radamel Falcao a offert samedi soir la victoire à l’AS lors du match amical contre la . Le Colombien s’est montré appliqué et a signé l’unique but de la partie (1-0). Ce n’est cependant en rien une indication concernant son avenir proche. « El Tigre » peut aussi bien rester que partir, et cela dépend en grande partie de ses employeurs monégasques.

Sondé sur ses intentions après la partie, Falcao a clairement fait savoir que la balle était dans le camp de ses dirigeants. « La vérité, c'est qu'il me reste encore un an de contrat et le club ne m'a pas proposé de prolongation, a-t-il confié dans des propos relayés par Nice-Matin. Donc je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille ».

Il espère une solution rapide

Falcao (33 ans) a continué d’insister sur le fait qu’il doit privilégier le bien de ses proches, et que de fait il ne peut se permettre de rester à l’ASM sans savoir ce qu’il fera l’année d’après : « Je n'ai encore qu'un an de contrat et c'est compliqué pour un joueur de mon âge, répète-t-il. [...] Je pense que le club comprend ma position de donner à ma famille de la tranquillité pour le futur. »

Tout en exprimant sa position, l’ancien Rojiblanco a affirmé qu’il ne cherchait pas à mettre la pression sur qui que ce soit : « Non, je ne suis pas déçu qu’il n’y a pas eu de proposition de prolongation. Je comprends la politique du club et je me comporterai comme un professionnel. J’espère juste que tout ça soit vite solutionné ».