Mercato - En concurrence avec le Real Madrid, la Juventus est prête à aligner 140 M€ pour Paul Pogba

Les champions de Série A espèrent un retour du Français à Turin, bien qu'il soit la priorité de Zinedine Zidane au milieu de terrain du Real Madrid.

La redouble d'efforts pour un retour de Paul Pogba cet été mais est consciente de faire face à la concurrence acharnée du Real Madrid pour le milieu de terrain de . Selon des sources proches des champions de Série A, le directeur sportif du club, Fabio Paratici, aurait rencontré des responsables de United afin de discuter d'un éventuel contrat avec le vainqueur de la Coupe du Monde alors qu'il se trouvait au Royaume-Uni pour finaliser le transfert de Maurizio Sarri.

La Juve envisage maintenant de préparer une offre officielle pour le joueur de 26 ans, qui a quitté les Bianconeri pour rejoindre Manchester United en 2016, et qui devrait se situer entre 130 et 140 millions d’euros. Ils sont également conscients que Madrid est également en tête de la liste pour s’offrir Pogba. Il est considéré comme la cible prioritaire de Zinedine Zidane, qui serait très intéressé par sa venue à Bernabeu.

Une offre du Real à 125 M€

Le journal ABC explique que le Real est prêt à faire une offre de 125 millions d'euros pour Pogba et à lui offrir un salaire à la même hauteur que celui d'Eden Hazard, soit juste en dessous de celui gagné par le capitaine de club, Sergio Ramos.

La Juve, qui a nommé Maurizio Sarri comme entraîneur ce dimanche, est toujours prête à affronter Madrid dans la course à la signature du milieu de terrain. Le transfert de Cristiano Ronaldo à Turin montre que rien n'est impossible.

United, quant à lui, reste déterminé à garder Pogba et ne veut pas le vendre. Ole Gunnar Solskjaer a toujours expliqué vouloir construire son équipe autour du Français. Cela renforce la position des Red Devils vis-à-vis d'une vente potentielle, leur permettant de réclamer le plus d'argent possible si les pourparlers progressent.

Adrien Rabiot également dans les papiers de la Juve

La Juve, qui vient de remporter son huitième titre de Série A consécutif, espère aller plus loin en Ligue des Champions la saison prochaine. Il y avait un espoir que la signature de Ronaldo aiderait à mettre fin à leur attente de 23 ans pour remporter une troisième Ligue des Champions, mais les Bianconeri ont été prématurement éliminés contre l'Ajax en quart de finale de la compétition l'an dernier.

Un geste pour Pogba montrerait donc leur ambition de conquérir enfin une nouvelle Coupe d'Europe, alors qu'Aaron Ramsey a déjà rejoint le club pour un transfert gratuit en provenance d' . Le milieu de terrain du , Adrien Rabiot, est également cité dans la short-list.

Avec Kris Voakes et Alberto Pinero.