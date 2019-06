Transferts, les conditions du Real Madrid pour recruter Pogba

Selon le très sérieux journal espagnol ABC, le Real Madrid aurait mis en place un plan très détaillé pour recruter Paul Pogba.

Le disposerait d'un plan en plusieurs étapes pour obtenir la signature de Paul Pogba cet été. C'est en tout cas ce qu'indique le quotidien généraliste espagnol ABC dans son édition du jour.

Quatre conditions sinon rien

Le Real aurait en effet posé quatre conditions sine qua none pour que le transfert se réalise. Tout d'abord, le club merengue n'est pas disposé à payer plus de 125 millions d'euros. Ensuite, Mino Raiola, l'agent de Pogba, devra accepter de ne pas toucher sa commission sur le transfert.

Pogba lui aussi devra faire le forcing de son côté pour forcer la transaction. Le Real exigerait ainsi que le milieu français formule une requête de transfert en bonne et due forme à ses dirigeants.

L'article continue ci-dessous

Dernière condition et pas des moindres, Pogba devra aussi accepter de toucher un salaire moindre à celui qu'il touche actuellement du côté de .

"Comme vous le dites, il y a beaucoup de tractations et beaucoup de réflexion également. Cela fait trois ans que je suis à Manchester et j'ai vécu des hauts et des bats, comme tout le monde. Après cette saison et tout ce qui s'est passé, je pense que ça pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau challenge ailleurs. C'est à cela que je pense : relever un nouveau challenge ailleurs", a, pour rappel, glissé le champion du monde français ce dimanche dans des propos relayés par le quotidien britannique The Guardian.

Son transfert au Real serait-il donc en bonne voie ?