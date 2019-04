Ligue des Champions - Juventus-Ajax (1-2) : toutes les réactions

Les réactions étaient unanimes suite à la qualification de l'Ajax contre la Juve (1-1, 2-1) ce mardi : les Néerlandais ont mérité leur qualification.

L'Ajax Amsterdam a réalisé un nouvel exploit ce mardi en éliminant la Juventus Turin (1-1 à l'aller, 2-1 au retour) sur sa propre pelouse, à l'Allianz Stadium. Grâce à leur jeu flamboyant, notamment en seconde période, les Néerlandais ont une nouvelle fois ébloui l’Europe entière, comme ils l’avaient fait en huitièmes de finale pour venir à bout du (1-2 à l’aller, 4-1 au retour).

Une victoire historique que les Amstellodamois doivent en grande partie à leur capitaine, Matthijs De Ligt, auteur du but de la victoire en seconde période. Au coup de sifflet final, le défenseur central le plus prometteur d’Europe (19 ans) avait du mal à trouver ses mots.

Matthijs De Ligt - Capitaine de l’ Amsterdam

"On l’a encore fait, c’est incroyable. On savait qu’on était capables de le faire, et la le savait aussi après le match aller. On a prouvé qu’on était des adversaires compliqués à manoeuvrer. On a mal débuté mais on a tellement bien joué après ça. Je suis vraiment content pour mon but, j’y ai cru et c’est rentré ! Je n’ai pas les mots pour expliquer ce que j’ai ressenti. Maintenant, on est en demi-finales. On a battu la Juventus et le Real, deux équipes qui ont déjà gagné cette compétition par le passé. On verra qui on affronte ensuite : City ou ? Les deux seront difficiles à jouer. J’ai hâte !"

Andrea Agnelli - Président de la Juventus

"L’Ajax a largement mérité ce succès et sa qualification pour les demi-finales. Cette équipe s’est construite avec le temps. De notre côté, ça fait cinq ou six ans que nous disputons les quarts de finale, il faut être fiers de ça. Il faut regarder le contexte global, et également rappeler que nous allons gagner notre 8e championnat consécutif et que nous avons remporté la Supercoupe d’ cette saison. Tout ça, c’est positif. L’Ajax a mis en difficulté le Bayern, le Real et la Juve. Il faut aussi reconnaître les mérites de l’adversaire, qui joue un football extraordinaire. Je suis déçu, bien sûr, mais l’Ajax mérite. (…) Massimiliano Allegri ? Il sera sur le banc la saison prochaine. Il lui reste un an de contrat."

Frenkie De Jong - Milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam

"Je ne sais pas si c'est le meilleur match de notre vie mais c'est vrai que c'était impressionnant. C'était plus dur à Madrid parce qu'on était menés au score. La Juve est une équipe très disciplinée, on savait que ce serait difficile mais en deuxième période on a montré quelle équipe on pouvait être. On devait presser haut, avoir la possession. On a essayé de faire ça à chaque match. On est en demi-finales, on a une chance de la remporter mais on n'est pas favoris. Tottenham ou ? Ce sont deux équipes très fortes, on verra demain."

Massimiliano Allegri - Entraîneur de la Juventus

"Sur la seconde période, l’Ajax a clairement mérité sa qualification pour les demi-finales. On avait pourtant fait une bonne première période, à mon sens. Notre pressing était bon, les intentions étaient bonnes et nous aurions dû éviter de prendre ce but. Mais au final, l’Ajax mérite tout de même de passer au tour suivant. (…) Il y a deux jours, j’ai dit à mon président que je souhaitais rester à la Juve. On va bientôt se rencontrer pour programmer le futur."

Plus de réactions à venir…