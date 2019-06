OFFICIEL - Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de la Juventus

La Juventus a annoncé ce dimanche l'arrivée de son nouvel entraîneur Maurizio Sarri, vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea la saison dernière.

Maurizio Sarri (60 ans) n'est plus l'entraîneur de . Le technicien italien s'est engagé avec la qui a officialisé son arrivée ce dimanche.

Recruté par les Blues l'an dernier à , Maurizio Sarri ne sera resté qu'une saison à Londres où il avait encore deux ans de contrat. Une saison plutôt fructueuse puisqu'il a qualifié son équipe pour la prochaine Ligue des Champions et conquis la .

UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu

— JuventusFC (@juventusfc) 16 juin 2019

Avec Sarri sur le banc, la Juventus confirme son penchant pour les entraineurs locaux. Depuis 1976, et sur les 21 techniciens qui se sont succédés à sa tête, on ne note qu'un seul non-italien, en la personne de…Didier Deschamps (2006/07). Et encore, ce dernier était un ancien de la maison et donc pas vraiment un inconnu.

Maurizio Sarri succède à Massimiliano Allegri et s'est engagé pour les trois prochaines saisons.