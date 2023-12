OM : La première vente va rapporter 6 M€

Le premier joueur que l’Olympique de Marseille va vendre, est connu. Son transfert rapportera au moins 6 millions d’euros.

A l’instar d’autres écuries de Ligue 1 de France, l’Olympique de Marseille effectuera des achats lors du mercato d’hiver, qui démarre le jour du nouvel An. Mais pour y arriver, il va falloir que le club phocéen fasse le dégraissage de son effectif, d’où la vente de quelques indésirables.

L’OM va se dégraisser

En vue de faire une bonne seconde partie de la saison sportive 2023-2024, l’Olympique de Marseille effectuera des recrutements lors du mercato hivernal, qui ouvre ses portes dès ce 1er janvier en France. Pour ce faire, quelques noms devraient quitter pour permettre à la formation du Sud de la France pour pouvoir faire venir les joueurs ciblés.

« Nous n’avons pas d’argent », a confié le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, à L’Equipe. Le dirigeant espagnol fait savoir en effet que le club ne pourrait pas recruter s’il ne vend pas. Dans cet ordre d’idées, Azzedine Ounahi et Luis Henrique, deux indésirables du club phocéen, ont reçu plusieurs offres pour le mercato. Le premier est très courtisé en Arabie Saoudite cet hiver.

L’OM va officialiser sa première vente

Convoqué par le Maroc pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Azzedine Ounahi n’a pas trop convaincu dans le Sud de la France depuis son arrivée lors du mercato hivernal de 2023 après son Mondial réussi avec les Lions de l’Atlas. De son côté, Luis Henrique n’a pas non plus convaincu les Phocéens. Ce qui a provoqué son prêt dans son ancien club brésilien, Botafogo.

Alors qu’il sera libéré de son prêt par Botafogo où il est depuis l’été 2022, Luis Henrique ne devrait pas revenir dans l’effectif de Gennaro Gattuso à Marseille. A en croire les informations de Foot Mercato, le club brésilien prépare un chèque de 6 millions d’euros, assorti de variables, qu’il proposera à son homologue marseillais la semaine prochaine. Une somme que l’OM ne refuserait pas. Le club phocéen avait acheté le joueur à 8 millions d’euros en 2020 en provenance de Três Passos.

Rappelons que Luis Henrique est auteur de 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues sur l’exercice 2023 avec Botafogo. Des statistiques suffisantes pour la formation brésilienne de conserver l’ailier gauche de 22 ans.