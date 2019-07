Mercato - Cinq choses à savoir sur Idrissa Gueye, la nouvelle recrue du PSG

Repéré au LOSC, récupérateur infatigable, international sénégalais confirmé... Le profil d'Idrissa Gueye (29 ans) a de quoi plaire au PSG.

Ce mardi, le a officialisé la venue d'Idrissa Gueye pour les quatre prochaines saisons. Recruté pour 32 millions d'euros, l'international sénégalais a vécu trois années pleines à où il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de à son poste. Apparu en professionnel à , "Gana" a parcouru beaucoup de chemin avant de rejoindre le PSG. Retour sur son parcours en cinq moments forts.

Repéré par le LOSC au en 2008

Avant de rejoindre la pour terminer sa formation à Lille, Idrissa Gueye a fait ses premiers pas dans l'une des plus célèbres académies du football sénégalais, le Diambars FC. Ici, plusieurs internationaux des Lions de la Teranga ont fait leurs gammes avant de filer en Europe. Pape Souaré, Kara Mbodji ou encore Saliou Ciss en sont issus, tout comme le nouveau joueur du PSG.

Doublé L1/ sous les ordres de Rudi Garcia

Remplaçant derrière l'infatigable trio Cabaye/Mavuba/Balmont, Idrissa Gueye participe un peu au doublé décroché par le club nordiste en 2010-2011. C'est Rudi Garcia qui l'a lancé en professionnel, convaincu par ses qualités de discipline et de détermination au milieu de terrain. René Girard, qui a également entraîné le natif de Dakar, s'est montré élogieux à son sujet. "C'est un petit bijou, un joyau qui ne demande qu'à être poli. Il sait tout faire, que ce soit collectivement ou individuellement. Dans un club comme Paris, on va encore mieux voir la dimension qu'il prend. Je ne suis pas certain que l' était réellement faite pour lui." Il a joué en tout 143 rencontres de avec le LOSC, avant de filer à en 2015 pour un peu moins de dix millions d'euros.

Un joueur respecté et apprécié en Angleterre

Après sa saison remarquée chez les Villans, Idrissa Gueye a filé à Everton où il s'est encore un peu plus affirmé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Premier League. La saison dernière, il était le second joueur à avoir réussi le plus de tacles (142) derrière Wilfried Ndidi de Leicester (143). Son profil est souvent associé à celui de N'Golo Kanté, le champion du monde français. Il devance d'ailleurs le joueur de au nombre de ballons récupérés en 2018-2019 : 256 contre 251.

C'est un cadre d'Aliou Cissé en sélection

Finaliste de la dernière CAN avec le Sénégal (défaite 0-1 contre l' ), le joueur de 29 ans fait partie depuis plusieurs années de la colonne vertébrale des Lions de la Teranga avec Kalidou Koulibaly en défense centrale et Sadio Mané en attaque. Ses allers-retours incessants et son envie de mouiller le maillot en font un joueur précieux pour son sélectionneur, Aliou Cissé. Lors d'une conférence de presse avant le premier match contre la Tanzanie (le 23 juin), l'entraîneur de 43 ans, lui aussi passé par le PSG, a conseillé à son joueur de "plus se projeter vers l'avant." Un conseil à suivre pour ses débuts à Paris.

le voulait

Si le PSG a finalisé sa signature après plusieurs mois de contact, Idrissa Gueye était également dans le radar des Red Devils. Déçus d'être passés à côté de Kanté en 2016, les dirigeants mancuniens avaient ciblé l'international sénégalais. Paul Merson, ancien joueur d' , estimait même qu'il était "100 fois meilleur que Fred", la recrue décevante de l'été 2018. Cependant MU n'est jamais vraiment passé à l'action et le Paris Saint-Germain en a profité pour le recruter.