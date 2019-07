Officiel - Idrissa Gueye s'engage avec le PSG jusqu'en 2023

Le milieu de terrain d'Everton s'est engagé pour quatre ans avec le Paris Saint-Germain. Le montant du transfert est estimé à 32 millions d'euros.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Idrissa Gueye s'est bien engagé avec le . L'international sénégalais rejoint le club de la capitale pour les quatre prochaines saisons, après avoir signé son contrat jusqu'en 2023 en provenance d' .



Ici pour briller !



Le PSG a dû débourser environ 32 millions d'euros pour faire revenir en celui qui s'était révélé sous les couleurs du LOSC au début des années 2010. Il avait rejoint la d'abord à en 2015, avant de s'engager une saison après avec les Toffees où il est devenu un milieu de terrain reconnu pour ses qualités physiques, de pressing et de récupération.

Le natif de Dakar vient de disputer la où il a terminé finaliste avec le en Égypte, avec une défaite en finale contre l' (1-0). Il compte 69 sélections avec les Lions de la Teranga et a notamment disputé la 2018 en .

"Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le PSG"

Sur le site officiel du PSG, Idrissa Gueye a exprimé sa joie de rejoindre les champions de France. "Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe."

"Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux. Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France !"