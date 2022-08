Mercato : Chelsea pense à Aubameyang

Chelsea travaille sur plusieurs transactions différentes alors que la fenêtre de transfert approche de sa fin. L'une d'entre elles, selon Fabrizio Romano, concerne l'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang. Il est une option pour le club londonien mais aucune offre n'a encore été soumise.

Aubameyang a rejoint Barcelone en provenance d'Arsenal lors de la fenêtre de transfert de janvier et a eu un impact immédiat - l'international gabonais a inscrit 13 buts et délivré une passe décisive en 23 apparitions pour le club catalan. Mais le FC Barcelone est surbooké à son poste et a besoin de réduire son effectif pléthorique dès que possible.

Le FC Barcelone a fait venir Robert Lewandowski du Bayern Munich cet été et compte déjà Memphis Depay dans ses rangs. Xavi Hernandez veut deux joueurs de qualité à chaque poste, mais trois, c'est trop, d'autant que l'espace est compté par rapport à la masse salariale du FC Barcelone. Soit Aubameyang, soit Memphis Depay devra quitter le club avant la fin de la période de recrutement.