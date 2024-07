Mercato, Chelsea chamboule les plans de l’OM pour le poste du gardien de but

Les Blues de Chelsea représentent une véritable menace pour l’Olympique de Marseille dans sa quête de gardien de but.

En dépit de plusieurs arrivées cet été, l’Olympique de Marseille continue de suivre la situation de plusieurs autres joueurs. Si la défense, le milieu de terrain et le couloir droit sont pourvus, le club phocéen a encore d’autres priorités pour ce mercato. Le poste de gardien de but reste un des dossiers chaud du mercato dans le club du Sud de la France.

L’OM recalé par Villarreal

Après trois ans passés au Vélodrome, Pau Lopez est proche de quitter l’Olympique de Marseille. A deux ans de la fin de son bail, le portier espagnol est associé au promu en Serie A italienne, Côme. Ne faisant plus partie des plans du club, notamment du nouveau coach Roberto De Zerbi, l’ancien gardien de l’AS Roma est placé dans le loft.

L’Olympique de Marseille a ciblé plusieurs gardiens pour tenter de remplacer l’ancien portier de Tottenham. Alors, les Phocéens ont ciblé Illan Meslier (Leeds United), Brice Samba (Lens), Álvaro Valles (Las Palmas) ou encore Filip Jorgensen (Villarreal). La direction olympienne, qui travaille en secret, a même transmis une offre aux dirigeants du Sous-Marin Jaune pour ce dernier.

Chelsea fait une offre pour Jorgensen

Marseille a proposé, selon El Periodico Mediterraneo, 20 millions d’euros à Villarreal pour son gardien de but. Mais l’offre de la formation phocéenne n’est pas la bienvenue chez le club qui a été éliminé par l’OM en huitièmes de finale de la Ligue Europa la saison dernière. Ce mercredi, Fabrizio Romano apporte la mauvaise nouvelle à l’OM.

Egalement intéressé par les services du gardien de but, Chelsea, qui s’est renseigné sur le gardien danois par le biais de son entourage ces dernières heures, a fait une offre au club espagnol. Selon le journaliste italien, les Blues ont aussi fait une offre de 20 millions d’euros au Sous-Marin Jaune pour Jorgensen. Le portier est apprécié par le nouvel entraîneur des Blues, Maresca.

De son côté, le gardien de but est intéressé par l’idée d’un départ. Le club espagnol ne pense pas le garder, et les Espagnols, ouverts à la négociation, ne réclament pas forcément les 45 millions d’euros de la clause libératoire du portier, mais espèrent tout de même recevoir un montant supérieur à ce qu’ont proposé les Phocéens et les Blues.