OM, Roberto De Zerbi pousse plusieurs cadres vers la sortie

Nouvel entraîneurs de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne compte pas sur certains cadres du vestiaire phocéen.

L’Olympique de Marseille va vider son vestiaire cet été. Même si le club du Sud de la France a entamé son stage de préparation à l’instar de plusieurs autres écuries de Ligue 1, des départs et pas les moindres, sont attendus avant la fin du mercato estival, qui a démarré depuis le 10 juin dernier en France.

Quatre cadres de l’OM poussés vers la sortie

Absent en Coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille va devoir libérer certains gros salaires de son effectif. Ce qui a déjà commencé avec les départs de Vitinha et Iliman Ndiaye, qui ont respectivement signé au Genoa et Everton. Mais ce n’est pas tout, Marseille va se débarrasser d’autres joueurs clés de son vestiaires.

Getty

Nouvel entraîneur des Phocéens, Roberto De Zerbi, qui a manqué la reprise avec le club du Sud de la France, a fait ses débuts avec l’OM le 8 juillet. L’ancien coach de Sassuolo et de Brighton a ciblé plusieurs joueurs pour le mercato estival. Ceci dans le but de ramener l’OM à son niveau en championnat avec la Coupe d’Europe en ligne de mire.

L'article continue ci-dessous

De Zerbi franc avec les cadres de l’OM

Mais le technicien transalpin a coché quelques gros noms de l’OM qui devraient faire leurs valises afin de laisser place aux nouveaux joueurs. A quelques semaines du démarrage de Ligue 1, l’entraîneur a déjà écarté certains cadres. Selon les informations de RMC Sport, Pau Lopez (proche de Côme), Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot, qui étaient des cadres sous Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, sont écartés par De Zerbi.

Getty

Le technicien italien aurait expliqué aux quatre joueurs susmentionnés qu'il ne comptait pas sur eux. En effet, ils sont écartés des séances tactiques et des mises en place décidées par le coach et son staff. Ils peuvent s'échauffer avec le groupe mais doivent ensuite céder la place. Par ailleurs, Jordan Amavi et Konrad de la Fuente, quant à eux, s’entraînent avec la réserve. Ceux-ci ne font plus partie des plans de l’OM.