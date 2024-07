Mercato OM, un joueur des Bleus ouvre la porte à un retour

Actuellement en Allemagne pour l’Euro 2024 avec les Bleu, un joueur de l’Equipe de France déclare sa flamme à l’OM.

L’Olympique de Marseille pourrait compter sur un de ses anciens hommes forts, qui reste ouvert pour un retour au club. Passé par le club du Sud de la France entre 2013 et 2017, Brice Samba est toujours prêt à revêtir le maillot blanc et bleu. Un retour au Vélodrome ne serait mal, selon le portier et capitaine du Racing Club de Lens.

Samba prêt à revenir à l’OM

Alors que Pau Lopez se rapproche de plus en plus de Come en Serie A italienne, l’Olympique de Marseille reçoit un message émouvant de la part de son ancien gardien, Brice Samba. En conférence de presse, ce mercredi, le joueur actuellement en Allemagne avec les Bleus pour l’Euro 2024 n’écarte pas l’idée d’un retour chez les Minots, même si Lens ne serait pas d’accord.

Brice Samba

« Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine et je ne pense pas que Lens voudra se débarrasser de moi aussi facilement. En tout cas je suis très, très content et fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera. En tout cas je ne ferme aucune porte et on verra ce qu'il va se passer cet été », a indiqué l’international gardien français (3 capes), qui a fait ses débuts avec les Bleus en juin 2023.

Samba pas inquiet pour son temps de jeu en Equipe de France

Même s’il n’a pas encore joué à cet Euro en Allemagne, Brice Samba n’en veut pas au staff des Bleus. Interrogé sur la faible rotation et le rôle des remplaçants en Allemagne, l’ancien de Nottingham Forest avoue que l’important est de représenter la nation tricolore à cette compétition d’envergure.

« On ne nous demande pas de lever le pied. On a la chance de représenter la France sur cette compétition donc on a du plaisir. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et on essaye d'être prêt à l'entraînement pour aider les attaquants donc le coach ne nous a pas dit de lever le pied. Bien sûr qu'on aimerait jouer mais ce sont les choix du coach. On doit être prêt et aider l'équipe », a souligné le portier de 30 ans.