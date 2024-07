Pau Lopez, c’est terminé !

Le divorce est consommé. Pau Lopez quitte l’Olympique de Marseille pour un autre championnat européen.

Entre l’Olympique de Marseille et son gardien titulaire, Pau Lopez, ça semble plus que jamais la fin. Le portier espagnol ne fera pas, sauf surprise, une saison de plus avec le club du Sud de la France. Le divorce ne saurait tarder à être divulgué.

Pau Lopez a quitté La Commanderie

Après trois ans au Stade Orange Vélodrome, Pau Lopez est plus jamais proche d’un départ. Le portier espagnol devrait retourner en Italie. S’il s’était montré dubitatif sur son avenir avec les Minots à la fin de la saison, l’ancien gardien de but de l’AS Roma est beaucoup plus associé à un départ vers l’Italie ces dernières semaines.

Le promu en Serie A italienne, Côme, est très intéressé par le profil du natif de Girona. Il est même évoqué dernièrement que l’Olympique de Marseille et Côme 1907 auraient trouvé un accord pour un prêt avec obligation d'achat de 5 millions d'euros pour l’ancien dernier rempart de Tottenham. Ladite obligation d'achat sera liée au maintien de l'écurie lombarde dans l’élite la saison prochaine.

Mais ce lundi, le départ semble confirmé pour l’Espagnol. Selon les informations rapportées par Mathis Seghetto, proche du Vélodrome, le gardien de but de 29 ans a pris ses affaires et a quitté La Commanderie la matinée. Faut-il rappeler que le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a effectué sa première séance d’entraînement avec ses joueurs, ce lundi. Est-ce la fin pour Pau Lopez au Vélodrome ? Les prochaines heures s’annoncent décisives pour l’international espagnol (2 capes).

Marseille devrait le remplacer Illan Meslier pour sui Leeds United réclame au moins 30 millions d’euros. Aussi l’OM pense à Brice Samba, qui est ouvert à un retour au Vélodrome.