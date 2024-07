Mercato, un cador espagnol rejette l’offre de l’OM pour son gardien de but

L’Olympique de Marseille met le parquet pour trouver le remplaçant de Pau Lopez. Mais son offre n’est pas suffisante pour boucler le deal.

Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts de joueurs. Plusieurs footballeurs ont déjà rallié le club du Sud de la France. Dans le même temps, d’autres ont pris le chemin inverse. Des mouvements sont encore attendus dans les deux sens avant la fin du mercato estival, qui a ouvert ses portes depuis plus d’un mois déjà.

Plusieurs pistes pour remplacer Pau Lopez

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi va devoir se trouver un nouveau gardien puisque Pau Lopez est associé à un départ vers l’Italie, notamment à Côme. D’ailleurs, le portier espagnol est placé dans le loft tout comme Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot, qui était entre-temps des cadres sous les ordres des entraîneurs Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset.

Pour essayer de le remplacer, le club phocéen a pisté plusieurs gardiens. L’Olympique de Marseille a tenté de recruter Illan Meslier (Leeds United), Brice Samba (Lens), qui est ouvert à un retour au Vélodrome, Álvaro Valles (Las Palmas) ainsi que Filip Jorgensen (Villarreal).

Villarreal rejette l’offre de l’OM, Chelsea à l'affut

Si toutes les pistes semblent vouées à l’échec, Pablo Longoria et ses collaborateurs étudient une piste en secret pour parvenir à un accord. Mais rien de positif ne sort depuis pour que Pau Lopez puisse être libéré pour signer chez Côme en Serie A italienne. Déterminé à trouver un gardien de but cet été, l’OM aurait transmis une offre à Villarreal pour Filip Jorgensen.

Selon les informations du média local espagnol, El Periodico Mediterraneo, l’Olympique de Marseille a fait une offre de 20 millions d’euros à Villarreal que le Sous-marin jaune n’a pas hésité avant de refuser, demandant plus. Ouverts à la négociation, les dirigeants de la formation espagnole ne réclament pas forcément les 45 millions d’euros de la clause libératoire du portier, mais espèrent tout de même recevoir un montant supérieur à ce qu’ont proposé les Phocéens.

Villarreal attend une offre plus élevée pour son gardien de but. La même source indique que Jorgensen pourrait échapper à Marseille puisque Chelsea s’est renseigné sur le gardien danois par le biais de son entourage ces dernières heures. Les Blues et le Sous-Marin Jaune entretenant de bonnes relations après l’opération Nicolas Jackson réalisée l’été dernier, le gardien pourrait débarquer à Londres cet été.