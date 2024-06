Mercato, la piste inattendue de l'OM au poste de gardien de but

L’OM s’intéresse à une cible surprenante pour le poste de gardien de but, cet été.

Ouvert depuis le 10 juin en France, le mercato estival s’anime déjà dans le championnat français. L’un des clubs à surveiller sur le marché des transferts a pour nom, l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’apprête en effet, à vivre un été agité avec des mouvements dans les deux sens. En attendant l’officialisation de Roberto De Zerbi et la clarification de la situation de certains cadres, l’OM s’est lancé sur la piste d’un gardien de but.

Un gardien français à l’OM ?

Après une saison 2023-2024 en demi-teinte, l’Olympique de Marseille compte se renforcer cet été. Mais le chantier le plus important du club phocéen est celui du poste d’entraineur. Un dossier que l’OM est tout proche de boucler avec l’officialisation imminente de Roberto De Zerbi. En attendant, la direction phocéenne peut à présent se concentrer sur le renforcement de l’effectif.

L'article continue ci-dessous

Et le premier poste que le club pourrait pourvoir sera celui de gardien de but. A en croire Le Phocéen, Marseille serait intéressé par…Illan Meslier. Le gardien français de Leeds United aurait un profil qui conviendrait à Roberto De Zerbi. Du haut de ses 1,98m, Illan Meslier est sous contrat avec les Peacocks jusqu’en 2026 et a une valeur marchande estimée à 18 millions d’euros.

Getty Images

Pau Lopez ouvert à un départ de l’OM

Dans le viseur de l’OM, Illan Meslier devrait prendre la relève de Pau Lopez dans les buts de l’OM. Son éventuelle arrivée pourrait d’ailleurs entrainer le départ du gardien espagnol. Cadre de l’effectif marseillais, Pau Lopez avait ouvert la porte à un départ de la cité phocéenne il y a quelques semaines.

« Je vais parler avec le président et mon agent, j'attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu'on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu'il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider », avait déclaré le gardien de l’OM.