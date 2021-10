Mercato : Busquets sur les tablettes de Manchester City

L’expérimenté milieu de terrain du Barça figurerait dans le viseur du FC Barcelone.

Bien qu’étant dans la dernière étape de sa carrière et malgré le fait qu’il n’a jamais joué ailleurs qu’à Barcelone, Sergio Busquets suscite toujours l’intérêt des plus grandes écuries du continent. Et en particulier Manchester City.

Selon le quotidien El Nacional, l’international espagnol intéresse en effet les Sky Blues. Ces derniers pensent à lui comme potentiel renfort en 2023 lorsqu’il sera au terme de son contrat du côté du Camp Nou.

Il pourrait retrouver Guardiola

S’il prend la direction de l’Angleterre, Busquets (33 ans) y retrouvera le coach qui l’a lancé chez les pros, en l’occurrence Pep Guardiola. Les deux hommes entretiennent toujours de très bonnes relations.

Cette saison, avec sa formation blaugrana, Busquets a disputé 9 rencontres, toutes en tant que titulaire. En terme de jeu cumulé, il n’y a que le Néerlandais Memphis Depay qui a été plus utilisé que lui (809 minutes, contre 734).