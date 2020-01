Mercato - Bordeaux, Paulo Sousa demande du renfort à ses dirigeants

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a envoyé un message à ses dirigeants pour le mercato d'hiver fixant ses priorités.

Treizième de , a connu un gros coup de mou en fin de première partie de saison, mais malgré le classement, les Girondins peuvent encore rêver d'une qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Toutefois pour parvenir à ses fins, Paulo Sousa aura besoin de renforts notamment dans le secteur offensif, où le Portugais a dû s'appuyer sur le jeune Josh Maja en fin de première partie de saison.

Dans un entretien accordé à Sud Ouest, Paulo Sousa a fixé ses priorités pour le mercato hivernal et a envoyé un message à ses dirigeants : " Un attaquant et un joueur de couloir ? Pour franchir cette étape, oui, ce sont les priorités en relation avec le niveau économique du club sur le prochain mercato. Des départs ? Les offres seront évaluées, c’est normal pour nous et pour les autres clubs en , à part le PSG. Même , qui a un avantage fiscal et qui investit beaucoup, ne peut pas refuser certaines offres".

Sousa se voit à Bordeaux sur le long terme

"Mais je crois que pour augmenter la valeur du club et celle des joueurs de l’effectif, l’investissement sur l’équipe est très important. J’essaie de faire passer ce message à travers vous et directement à Frédéric Longuépée, président directeur général, et à Eduardo Macia, directeur du football, avec lequel je parle tous les jours de notre effectif, de nos besoins, ce qu’il voit dans le mercato, les opportunités" , a ajouté le technicien portugais.

Paulo Sousa dresse un bilan positif de la première partie de saison : "Le bilan est positif. J’estime que par rapport à nos prestations, on aurait mérité au moins trois points de plus. Dans la situation que nous avons connue (sourire), je crois que l’équipe a très bien fait. Mais, surtout, je note les progrès de nos joueurs dans la compréhension de notre processus de jeu, dans la mentalité. Je suis satisfait de la motivation, l’attitude des joueurs qui essaient de donner le meilleur pour notre club, pour l’équipe et pour eux-mêmes. Ceci nous donne l’espoir d’être dans la première partie du classement, qui est notre objectif cette saison" .

Enfin, le technicien portugais se projette encore avec les Girondins : "Si j’espère faire plus que deux ans à Bordeaux ? C’était mon idée en acceptant cette proposition […] À Bordeaux, on m’a donné la vision de pouvoir être influent dans la construction et l’évolution du club. Beaucoup de choses ont changé mais je garde cette ambition d’aider le club à avoir des fondations stables au niveau culturel et dans la mentalité des joueurs avec une philosophie de jeu rendant heureux et fiers nos supporters. Tout ce qui se passe sur le terrain doit être le reflet des valeurs du club : l’envie de gagner, être protagoniste, quand tu n’as pas le ballon, te sacrifier pour le récupérer, vouloir écrire de nouvelles pages de l’histoire du club. Ces valeurs et d’autres appartiennent à nos supporters, qui sont l’âme de chaque club ".