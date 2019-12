Mercato - Barça : Arturo Vidal sur le départ, l’Inter et la Juve à l’affût

D’après La Gazzetta dello Sport, le Chilien devrait quitter le Barça cet hiver sous la forme d’un prêt, avec obligation d’achat.

L’histoire d’amour entre Arturo Vidal et le semble sur le point de toucher à sa fin. Débarqué en Catalogne lors de l’été 2018, le milieu de terrain chilien, auteur de 4 buts en 13 matchs de cette saison, devrait quitter la formation blaugrana sous la forme d’un prêt.

Un tel joueur sans indemnité de transfert, cela semble surréaliste malgré son âge (32 ans), et c’est pour cette raison que le Barça compte intégrer une obligation d’achat au prêt selon les informations de La Gazzetta dello Sport, vraisemblablement à hauteur de 20 ou 25 millions d’euros.

L'Inter semblait être en pole, mais...

Malgré l’obligation d’achat, cela reste une affaire pour un joueur rôdé aux joutes européennes et aux matchs chauds. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’Inter Milan a ouvertement dragué l’ancien joueur du Bayern Munich ces derniers temps. Les Nerazzurri semblaient d’ailleurs bien partis pour l’avoir en janvier, mais un club compatriote veut jouer les trouble-fêtes.

Toujours selon La Gazzetta, la ne voudrait pas non plus passer à côté d’une telle occasion, d’autant plus qu’Emre Can devrait quitter les Bianconeri lors du prochain mercato hivernal. Reste à savoir où Vidal voudra poser ses bagages : dans son ancien club (2011-2015) ou vers une nouvelle aventure sous les ordres d’Antonio Conte ?