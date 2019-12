Clásico - Le Barça répond au Real Madrid sur l’arbitrage !

Au sortir du Clasico (0-0) de mercredi, plusieurs membres du Real Madrid ont pesté contre l’arbitrage, jugé en faveur du Barça.

Le Clasico a déçu beaucoup de monde. Avec ce triste 0-0 entre le et le , ce serait un euphémisme de dire que nous n’avons pas été gâtés par ce choc tant attendu et entaché de quelques décisions arbitrales litigieuses.

Sergio Ramos a été le premier à pester contre deux décisions litigieuses de M. Hernandez Hernandez. Deux "penaltys non sifflés" selon l’Espagnol pour deux fautes dans la surface blaugrana sur Raphaël Varane, qui a d’abord dû encaisser les crampons de Clément Lenglet, puis le tirage de maillot d’Ivan Rakitic.

"C’est regrettable pour nous. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, nous commettrons une faute dans la surface et profiterons également d'un incident qui ne sera pas regardé. Ce sont des choses qui se produisent dans le football", a nuancé le capitaine merengue, mais le Barça n’a pas tardé pour lui répondre !

"Je ne vais pas interpréter deux actions. L'action de Piqué contre la la semaine passée était claire et le VAR n'a pas été demandée. Si le Real considère qu'il l'a vu de cette manière, ça les regarde. L'arbitre siffle, le VAR décide s'il y a faute, et voilà. Si le VAR a été introduit, c'est pour éclaircir les actions, et certaines peuvent être analysées. Si le Real pense que ces deux actions sont claires, alors arbitrez", a déclaré Guillermo Amor, responsable des relations institutionnelles du Barça, au micro de Movistar. Plutôt que des polémiques, les spectateurs auraient préféré du spectacle !