Transferts, l'Inter drague ouvertement Arturo Vidal

Arturo Vidal a récemment laissé entendre qu'il pourrait quitter le Barça. L'Inter reste à l'affût.

Le milieu de terrain de Barcelone Arturo Vidal est un joueur que de nombreuses équipes aimeraient faire signer, selon le PDG de l'Inter, Giuseppe Marotta.

L’international chilien s’est promis cette semaine de quitter le Camp Nou l’année prochaine ou même au mercato d'hiver au cas où Ernesto Valverde ne lui donnerait pas plus de temps de jeu.

L'Inter semble être une destination idéale pour Vidal, qui a travaillé avec le directeur sportif Beppe Marotta et le coach Antonio Conte à l'époque où le trio évoluait à la , mais le dirigeant des Nerazzurri a précisé que son contrat avec Barcelone devait être respecté.

"C'est un joueur important sur la scène mondiale et Conte et moi sommes liés à lui à cause de notre grand passé ensemble", a déclaré Marotta à Sky Sport Italia.

"Nous avons beaucoup de considération pour lui. Je pense que beaucoup d'équipes aimeraient le recruter, mais malheureusement, il est à Barcelone. Cependant, on peut certainement y penser." L'Inter a battu la 2 à 1 en dimanche, grâce à un doublé de Lautaro Martinez.

