Mercato - Au placard au PSV Eindhoven, Mitroglou reviendra bien à l’OM cet été

Incapable de s’imposer lors de son prêt au PSV Eindhoven, Mitroglou reviendra bien à l’OM cet été, où il est sous contrat jusqu’en 2021.

Au cours des dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un possible retour de Michy Batshuayi du côté de l’ . Si rien n’est encore écrit pour l’attaquant de , une autre vieille connaissance du club phocéen devrait bel et bien revenir sur la Canebière cet été : l’énigmatique Kostas Mitroglou.

Prêté depuis le début de saison au Eindhoven, le Grec n’a jamais réussi à s’imposer aux . Il avait pourtant bien démarré, avec un but en barrages de au mois d’août, suivi d’un autre en quelques semaines plus tard, puis… plus rien, ou presque.

3 buts en 18 matchs !

Après une courte blessure, Mitroglou a dû se contenter du banc et de bouts de matchs. Depuis son second but avec le PSV, il n’a réussi à faire trembler les filets qu’à une seule reprise, en décembre, lors de la Coupe des Pays-Bas… Un bilan bien trop maigre, en 18 matchs joués, pour pousser le club néerlandais à le conserver.

Du coup, les médias locaux sont unanimes : Mitroglou reviendra bien à l’OM cet été, où il est sous contrat jusqu’en 2021. Certes, nous ne savons pour l’instant pas si mercato estival il y aura. Mais si tel était le cas, il faudra compter sur le Grec, dont la direction marseillaise cherchera certainement à se débarrasser.