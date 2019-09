Mercato - Arsène Wenger révèle que Lionel Messi a failli rejoindre Arsenal en 2003

Lors d'une confession accordée à beIN Sports, l'ancien entraîneur des Gunners a indiqué qu'il voulait faire venir le jeune Lionel Messi à Londres.

Quintuple Ballon d'Or et immense star du football, Lionel Messi n'a connu qu'un seul club au cours de sa carrière : le . Depuis ses débuts en professionnel il y a 16 ans, l'attaquant argentin a fait chavirer de nombreuses fois le Camp Nou mais l'histoire aurait pu être bien différente selon Arsène Wenger.

L'ancien entraîneur d' , qui a quitté son poste en mai 2018, a en effet révélé à beIN Sports qu'il voulait faire venir le prodige argentin alors que celui-ci était encore une jeune prouesse de la Masia. Il voulait ainsi réaliser le même coup qu'avec Cesc Fabregas, lui aussi formé à Barcelone et devenu professionnel chez les Gunners.

"Il était intouchable à cette époque"

"Vous devez vivre avec des regrets dans la vie, a indiqué le technicien alsacien, avec des affaires non conclues. Nous étions en discussions avec lui lorsque nous avons acheté Fabregas. Vous pouvez parfois réaliser les formidables équipes de jeunes que vous aviez auparavant lorsque vous êtes un club comme Barcelone. Avec Messi, Piqué et Fabregas dans la même équipe. Piqué et Fabregas sont venus en , mais Messi est resté en . Nous étions intéressés par lui, oui. Il était intouchable à cette époque."

Finalement, Lionel Messi est bien resté à Barcelone sur décision de ses dirigeants, conscients de son immense potentiel. C'est bien en Catalogne où il est rapidement devenu un phénomène mondial, avec notamment quatre succès en .