MERCATO | Arnaud Kalimuendo (PSG) vers le Stade Rennais

Le Stade Rennais s'apprête à débourser 25 millions d'euros pour s'attacher les services d'Arnaud Kalimuendo (PSG).

Prêté par le PSG au RC Lens pendant deux saisons (19 buts en 60 matches de Ligue 1), Arnaud Kalimuendo s'est affirmé comme une valeur sure de notre championnat.

De retour au PSG cet été, le jeune attaquant âgé de 22 ans savait qu'il n'obtiendrait pas beaucoup de temps de jeu en étant en concurrence avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Et selon les informations de L'Equipe et du Parisien, Kalimuendo va rejoindre le Stade Rennais. Le club et le club parisien ont trouvé un accord pour la vente du joueur, pour un montant de 25 millions d'euros.

Cette arrivée devrait pousser vers la sortie Serhou Guirassy. L'ancien auxerrois pourrait rebondir du côté d'Everton dans le cadre d'un prêt.