Mercato : Antonio Rudiger vers le Real Madrid ?

Selon les médias espagnols, Antonio Rudiger pourrait faire une David Alaba et rejoindre le Real Madrid.

Le contrat du défenseur allemand Antonio Rudiger avec Chelsea expire cet été, ce qui signifie qu'il est libre de parler à d'autres clubs à partir du 1er janvier 2021, et le Real Madrid est attentif à la possibilité d'un autre accord du type David Alaba.

Le Real Madrid est attentif à l'éventualité d'un nouveau contrat du type de celui de David Alaba. Le joueur et le club sont actuellement très éloignés l'un de l'autre dans les négociations de renouvellement de bail, et le joueur est actuellement enclin à suivre la voie d'Alaba et à laisser son contrat expirer afin de parler à des prétendants potentiels dans la nouvelle année et de décider de son propre destin.

Le Real Madrid est à l'affût et garde un œil sur Rudiger afin de renforcer sa défense. Le joueur de 28 ans est très apprécié à Bernabeu, et les recruteurs du club suivent chacun de ses matches.

L'article continue ci-dessous

La politique de transfert de Los Blancos consiste toujours à rechercher les meilleurs jeunes talents du monde, mais à les compléter par des joueurs confirmés si l'occasion se présente, comme ce fut le cas avec Alaba plus tôt cette année.

Avec près de 50 apparitions internationales à son actif et des qualités de leadership croissantes, Rudiger entre également dans cette catégorie.

Le Real Madrid estime que la défense est un domaine dans lequel il a besoin de renforts. Malgré l'arrivée d'Alaba, la perte de Raphael Varane et de Sergio Ramos se fait toujours sentir.