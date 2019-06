Mercato - Annoncé au PSG, Antoine Griezmann s'exprime sur son avenir

Dans des propos accordés à l'émission Téléfoot ce dimanche, Antoine Griezmann a demandé de la patience, avant de connaître sa prochaine destination.

Muet avec l'Equipe de France face à la Turquie (2-0) samedi soir, Antoine Griezmann n'a pas été en mesure de tirer les Bleus d'une situation compliquée face à un adversaire vraisemblablement plus mobilisé. Moins actif qu'à son habitude , il faut dire que le Français avait peut-être quelque peu la tête ailleurs, alors que son avenir proche n'est pas encore fixé, quelques semaines après l'annonce de son départ de l'Atlético de Madrid.

En effet, si son départ est acté, la destination d'Antoine Griezmann demeure encore inconnue. Alors que son arrivée au FC Barcelone semblait imminente durant le mois de mai, l'attaquant sacré Champion du Monde en cet été pourrait aussi s'engager au . C'est en tout cas ce qu'annonce ce dimanche le média espagnol Sport, évoquant un accord total entre le joueur et le club de la capitale française.

"Je demande juste un tout petit de patience"

Néanmoins, pendant que de nouvelles rumeurs fleurissent chaque jour au sujet de son avenir, Antoine Griezmann, lui, assure qu'il dévoilera son choix au moment venu. "Je sais où je veux aller, et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit de patience. Dès que je pourrais le dire, ce sera avec plaisir" , a en effet confié le natif de Macon dans des propos exclusifs accordés à l'émission Téléfoot.

⚠Exclu Téléfoot, @AntoGriezmann évoque son avenir : "Je sais où je veux aller, et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit de patience. Dès que je pourrais le dire, ce sera avec plaisir". #Téléfoot pic.twitter.com/SFHGanZVA7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2019 ​

Ainsi, le flou est toujours intact. Une chose est sûre, l'annonce ne devrait plus tarder concernant Antoine Griezmann, qui attend vraisemblablement de rentrer du rassemblement de l'Equipe de et d'atteindre les derniers objectifs de sa saison pour passer à la vitesse supérieure. Toujours selon l'émission Téléfoot, le serait toujours en course pour enrôler le numéro 7 des Bleus.