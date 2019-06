Equipe de France, Griezmann : "On n'a rien pu faire"

L'attaquant de l'équipe de France, Antoine Griezmann, est revenu sur la défaite surprise des Bleus en Turquie samedi.

Après le naufrage de l'équipe de en (0-2), le buteur de l'Atlético Antoine Griezmann affirme ne pas avoir compris ce qui s'est passé à Konya. Il admet néanmoins que les Turcs ont été largement meilleurs :

Résumé : Des Bleus apathiques terrassés en Turquie

"On est passé à travers. On n'a pratiquement pas eu d'occasions. On n'a pas tiré au but, il n'y a pas eu de tirs cadrés. On a raté des gestes techniques, je n'ai pas été bon. Mais on a la chance maintenant de passer à autre chose rapidement.", estime-t-il au terme du match.

Lors de cette défaite en qualifications de l' , la France n'a signé aucun tir cadré. Pour Griezmann, la fatigue de fin de saison n'a rien à y voir : "Non, il ne faut pas se chercher d'excuses. Ils ont été meilleurs que nous. J'ai eu un peu la même sensation aux (défaite 0-2 en novembre). Il faut travailler tactiquement et travailler nos bases offensivement".

Les Bleus se sont parlés dans le vestiaires et admettent tout simplement que l'adversaire a été meilleur samedi soir dans une belle ambiance à Konya : "On a essayé de savoir pourquoi on avait perdu, mais c'est compliqué (à expliquer). Ils ont été meilleurs. On n'a rien pu faire. C'est le jeu.", estime encore Griezmann dans des propos relayés par l'Equipe.