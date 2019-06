Turquie - France 2-0, des Bleus méconnaissables terrassés en Turquie

Dans la fournaise de Konya, l'Equipe de France a subi ce samedi son 1er revers de l'année. Un faux-pas logique au vu de la piètre prestation livrée.

L'Equipe de est toujours championne du monde en titre. Mais, en la voyant se produire ce samedi soir dans l'enceinte de Konya face à la , il était difficile de le deviner. La sélection tricolore est passée totalement à côté de son sujet, signant l'une de ses plus décevantes prestations sous l'ère Deschamps. Mathématiquement, cette contre-performance n'est pas catastrophique. Mais, elle vient quand même enrayer la bonne marche de l'équipe et gâche la saveur des vacances à venir.

Une grosse faillite collective

Ils avaient beau être prévenus du fait que la Turquie est un adversaire d'un tout autre calibre que les adversaires affrontés jusqu'ici dans ces qualifications (Andorre, ), les Bleus se sont quand même manqués. Et dans de grandes largeurs qui plus est. Est-ce l'ambiance intimidante de Konya Stadium qui les a fait déjouer ? Probable. À dire vrai, on plaiderait plus en faveur d'une attitude de suffisance de la part de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Tout au long de la partie, et à l'exception de Hugo Lloris, ils n'ont proposé aucun ingrédient susceptible de leur assurer un résultat positif.

La meilleure période française dans cette partie a même été la première demi-heure, celle où le score était encore de zéro partout. Mais, une fois dos au mur, ils n'ont proposé aucune réaction. Et les lacunes défensives, criantes et inacceptables à ce niveau, les ont sérieusement plombés. Le symbole de cette passivité a été le premier but concédé à la suite d'un coup franc et sur lequel et le buteur (Ayhan) et le passeur (Demiral) ont eu tout le loisir d'exécuter leurs gestes.

À 0-1, tout champion aurait été touché dans son orgueil. Curieusement, ça n'a pas été le cas de cette Equipe de France. Au contraire, elle a donné le bâton pour se faire battre, terminant péniblement le premier acte du match. Et c'est en toute logique qu'elle encaissait le deuxième but à la 40e. Cengiz Under, la jeune pépite de la Roma, a fusillé Lloris en exploitant une passe de Tokoz et qui fut consécutive à un ballon perdu par Samuel Umtiti près de sa surface. Ça faisait 2-0, et cela aurait pu faire 3-0 avant la pause si Demiral avait cadré sa puissante tête à la 44e.

Des Bleus sans réaction

A la mi-temps, Deschamps a dû assurément hausser le ton dans le vestiaire. Cela n'a malheureusement eu aucun effet sur ses troupes puisque les Bleus ont affiché autant de défaillances en deuxième mi-temps. Et si la Turquie n'a pas su en profiter c'est uniquement grâce aux parades de Lloris. À trois reprises (55e, 56e et 70e), le capitaine tricolore a sauvé les apparences et évité aux siens une défaite encore plus lourde et qui serait restée dans les annales.

Cette virée en terre turque en cette période de post-saison sera à vite mettre aux oubliettes pour les Français, de la même façon que la déroute contre l'Albanie il y a exactement quatre ans. Il faudra passer à autre chose, mais non sans avoir tiré les enseignements nécessaires de la déroute concédée. Car le contenu était calamiteux et indigne de cette sélection. Et une statistique illustre à merveille ce non-match : zéro tiré cadré en 90 minutes !