Mercato - PSG : Ander Herrera (Manchester United) d'accord avec le club parisien ?

Le milieu de terrain de Manchester United, en fin de contrat à l'issue de la saison, devrait rapidement s'engager avec le PSG.

Ander Herrera va bientôt s'engager avec le PSG selon RMC Sports. Le milieu de terrain de arrive en fin de contrat à l'issue de la saison du côté d'Old Trafford et va donc quitter la . Il ne reste plus que la durée du contrat à finaliser, mais devrait s'engager pour quatre ou cinq saisons.

Le a été le premier club à s'intéresser à l'international espagnol (2 sélections), puisque les négociations sont en cours depuis plusieurs semaines pour le milieu de terrain de 29 ans. Malgré l'arrivée tardive dans le dossier de son ancien club, l' , il devrait donc s'engager avec le champion de .

L'article continue ci-dessous

Arrivé chez les Red Devils en provenance du club basque en 2014 pour 36 millions d'euros, Ander Herrera était devenu un titulaire indiscutable dans le milieu à trois mis en place par Ole Gunnar Solskjaer lors de son arrivée en décembre dernier. Il confiait récemment s'interroger sur son avenir : "C’est sûr que je n’ai plus que deux mois de contrat et aujourd’hui, Manchester United et moi ne pensons pas la même chose et il n’y a pas d’accord pour une prolongation, mais mon devoir est de continuer à écouter Manchester.

"Ce qui est clair, c’est que je vais continuer à jouer dans une grande équipe (…). Je vais écouter Manchester United, mais aussi d’autres clubs. Je ne ferme aucune porte", déclarait-il au début du mois.

Un premier renfort au milieu de terrain tant attendu par Thomas Tuchel pour la saison prochaine. En parallèle, le PSG s'active toujours sur d'autres profils, comme le Napolitain Allan, déjà pisté lors du dernier mercato hivernal, ou encore le Lyonnais Tanguy Ndombélé.