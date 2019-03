Manchester United, le PSG en négociations avancées avec Ander Herrera ?

Le milieu de terrain de Manchester United serait très proche du club de la capitale. En fin de contrat, l'Espagnol pourrait rejoindre le PSG cet été.

Eliminé dès les huitièmes de finale de la par , le PSG pense déjà à la saison prochaine. Le milieu de terrain du club de la capitale a beaucoup fait parler cette saison. Entre la mise à l'écart d'Adrien Rabiot, les tentatives de repositionner certains joueurs comme Dani Alves ou Juan Bernat à ce poste pour palier les manques, ou encore le recrutement in-extremis de Leandro Paredes l'hiver dernier, le PSG n'a pas connu une saison de tout repos dans ce secteur de jeu.

Pour éviter de connaître de nouveaux de tels maux la saison prochaine, le PSG qui visait deux renforts à ce poste l'hiver dernier et n'en a eu qu'un, va forcément devoir recruter. D'autant plus avec le départ d'Adrien Rabiot. Et selon la presse anglaise et espagnole, le champion de en titre a d'ores et déjà trouvé sa cible : Ander Herrera. Titulaire au match aller mais absent pour blessure au retour, l'Espagnol est en fin de contrat en juin prochain.

Cinq saisons à Manchester United

Le PSG pourrait donc signer le milieu de terrain espagnol sans payer la moindre indemnité de transfert. Si une prolongation de contrat était encore à l'ordre du jour il y a très peu de temps du côté de Manchester United, Ander Herrera se rapprocherait fortement du PSG. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale serait proche de réaliser son premier coup de l'été. Ander Herrera serait en négociations avancées avec le PSG, selon des sources proches du joueur. L'accord ne serait pas encore trouvé, mais les deux parties seraient très optimistes.

Âgé de 29 ans, Ander Herrera n'a certes pas participé à l'exploit de Manchester United sur la pelouse du Parc des Princes en raison d'un problème à la hanche, mais avant sa blessure il était titulaire indiscutable chez les Red Devils que ce soit sous les ordres de José Mourinho ou d'Ole Gunnar Solskjaer. L'Espagnol, passé par Bilbao, dispose d'une très grande expérience du plus haut niveau et a notamment remporté la avec les Mancuniens.

Une chose est sûre, le PSG réaliserait un beau coup en signant Ander Herrera, libre de tout contrat. L'Espagnol n'a pas de statistiques ronflantes et n'est pas un très grand nom mais reste une valeur sûre à son poste qui s'est imposé comme un titulaire en puissance à Manchester United depuis cinq saisons.