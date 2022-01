Mercato : Alexis Sanchez vers Everton ?

Alors qu’il l’a quittée il y a à peine un an et demi, Alexis Sanchez pourrait retrouver le championnat anglais dans les prochains jours. L’ex-sociétaire de Manchester United et d’Arsenal a été proposé à Everton pour un transfert gratuit, d’après ce que révèle The Sun.

Les Toffees pourraient être intéressés par cette acquisition car ils risquent d’enregistrer des départs dans ce secteur durant le mercato de janvier, indique la même source.

L’Inter veut se débarrasser Alexis Sanchez

L'équipe de Rafa Benitez pourrait bien perdre deux de ses stars offensives durant ce mois de janvier vu que Richarlison et Dominic Calvert-Lewin sont tous les deux courtisés par des rivaux de PL.

Si l'un des deux devait bouger, la nécessité d'ajouter une puissance de feu supplémentaire à l'avant deviendrait évidente. Ils pourraient alors se tourner vers Sanchez, dont le club de Serie A serait prêt à se décharger. Le Chilien ne faisant pas du tout partie des plans de Simone Inzaghi du côté de San Siro.