Mercato - Abdou Diallo : "Le PSG est un beau projet"

Le défenseur central français du Borussia Dortmund, qui a raté l'Euro Espoirs cet été avec la France, est revenu sur l'intérêt du PSG à son égard.

Transféré la saison dernière au en provenance de , le défenseur central français de 23 ans ne souhaiterait pas être conservé par le vice-champion de comme l’avait annoncé Sky en début de semaine.

Le natif de Tours et formé à s’est donc exprimé sur son avenir et notamment sur le PSG, qui serait intéressé par son profil. "Pour l'instant, on ne m'a pas dit clairement qu'il fallait que je parte. Je ne veux pas faire de la langue de bois, il faut voir si la vision est toujours la même. Et à partir du moment où on sera tous sur la même longueur d'onde, on prendra une décision.

C’est une forme de reconnaissance de mon travail d'entendre cela (l’intérêt du club parisien, ndlr). Mais sans vouloir sortir les phrases des footballeurs bateau, je suis sous contrat. Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le projet du PSG n'est pas intéressant, il n'est pas crédible. C'est un beau projet." a t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe.

Abdou Diallo : "Je pense pouvoir dire que j'ai le niveau des A"

International et capitaine des espoirs, Abdou Diallo est également revenu sur sa non-sélection au dernier Euro Espoirs avec les Bleuets et sur son futur en Equipe de . "Je n'ai pas raté l'Euro pour des vacances. Non, c'est une opération. Ça me paraîtrait fou qu'on puisse dire : 'Abdou, il n'est pas sérieux parce qu'il pense à sa santé.' Je n'ai pas joué au plus malin en arrivant et en disant : 'Ah, au fait, je me suis fait opérer hier.' Non. Je pense avoir été droit et honnête.

Je pense pouvoir dire que j'ai le niveau (pour jouer avec les A). Mais la question est finalement annexe, c'est au sélectionneur de juger. J'attends patiemment, en travaillant au maximum. C'est super de penser avoir le niveau mais si, un jour, j'ai une chance, il faudra la saisir" a expliqué Diallo.