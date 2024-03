Memphis Depay défend Dani Alves !

L'attaquant de l'Atletico Madrid Memphis Depay s'est attiré de vives critiques après avoir fait des commentaires au média néerlandais NOS Nieuws.

L'ancien joueur de Barcelone et de Manchester United a défendu son ancien coéquipier Quincy Promes, récemment condamné pour trafic de drogue aux Pays-Bas. Depay a récemment été photographié avec Promes lors d'un court séjour au Moyen-Orient, et il a parlé de cette situation à NOS, dans des citations reprises par Marca.

"Le Quincy Promes dont vous avez entendu parler n'est pas le Quincy Promes que je connais. Je ne connais pas le Quincy Promes qui est en procès. Il continuera à être mon ami."

Depay défend Alves

"Les gens doivent comprendre que je viens d'un milieu difficile. Mon frère a lui aussi été emprisonné pendant dix ans et on ne m'a presque jamais posé de questions à ce sujet. Mais il s'agit de Promes. Benjamin Mendy et Dani Alves ont également été impliqués dans des affaires criminelles, mais cela ne signifie pas qu'ils cessent d'être mes amis. Je ne connais pas le Quincy tel qu'ils le décrivent. Cela ne veut pas dire que je dis qu'ils font bien les choses ou que je soutiens tout ce qu'ils font, mais je ne les laisserai pas faire. Ce n'est tout simplement pas moi."

Depay a été largement condamné pour ces remarques, y compris par son propre sélectionneur national, Ronald Koeman. L'Atlético de Madrid n'a pas encore réagi à cette affaire, mais il est probable que Diego Simeone soit interrogé par les médias lors de la reprise du championnat espagnol à la fin de la semaine prochaine.