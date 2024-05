Mbappé "très malin" de vouloir quitter le PSG selon une star du Real

Paris a été informé par l'ancienne star des Blancos Ruud van Nistelrooy que Mbappé voulait rejoindre le Real pour « améliorer sa carrière ».

L'attente de Mbappé pour le trophée tant convoité de la Ligue des champions se prolonge après que le Paris Saint-Germain a succombé en demi-finale aux mains des outsiders du Borussia Dortmund. Après son élimination sans ménagement, le PSG compte également les jours avant le départ de sa star, dont le contrat expire le 1er juin et qui devrait s'engager avec le Real Madrid.

Van Nistelrooy, qui a porté le maillot du Real Madrid entre 2006 et 2010, espère que Mbappé rejoindra finalement la capitale espagnole après plusieurs tentatives infructueuses. La légende néerlandaise estime que l'attaquant explosif devrait quitter le PSG pour rejoindre les Blancos, car cela augmenterait considérablement ses chances de remporter le Ballon d'Or.

"Mbappé serait bien au Real"

Dans une interview accordée à AS, Van Nistelrooy a déclaré : « Kylian est un joueur et un garçon très intelligent et je suis sûr qu'il pense que pour améliorer sa carrière, parce qu'il est encore très jeune, et gagner le Ballon d'Or, il devrait jouer pour Madrid ».

L'article continue ci-dessous

La position potentielle de Mbappé a fait l'objet de vifs débats, Vinicius Jr. occupant son poste de prédilection sur l'aile gauche à Madrid, tandis que Rodrygo évolue sur l'aile droite. Cependant, Van Nistelrooy est optimiste quant à l'introduction par Carlo Ancelotti d'un système fluide dans lequel les trois attaquants auront la possibilité de se déplacer librement, avec Jude Bellingham dans un rôle plus en retrait.

« Bien sûr qu'ils sont compatibles », affirme Van Nistelrooy. Le choix du « 9 » variera au fil des matches, car Ancelotti donne beaucoup de liberté aux joueurs en attaque, et tantôt Mbappé, tantôt Vinicius, comme cela s'est produit cette année, tantôt Rodrygo, commenceront à ce poste. La vitesse de ce trident, avec Bellingham derrière, sera inarrêtable. Avec eux, Madrid peut marquer une ère ».