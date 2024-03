Mbappé répond enfin à Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni a indiqué dans une interview accordée à Téléfoot que Kylian Mbappé allait le rejoindre au Real Madrid cet été.

Sondé à ce propos, le capitaine de l’équipe de France a rétorqué avec beaucoup d'astuce, ce lundi en conférence de presse, à la veille de France-Chili. "Je pense qu’ils ont vraiment conscience du joueur qu’il est, même si, à mon avis, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit à l’entraînement ou en match, ils vont encore plus se rendre compte de la grandeur du joueur", avait ainsi confié Tchouaméni.

"J’ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça"

Questionné lors de son arrivée en conférence de presse, ce lundi à la veille du match amical entre la France et le Chili (mardi, 21h à Marseille), l'intéressé a plaisanté lorsqu’un journaliste lui a demandé de "qui" Tchouaméni parlait dans son interview. "Il parlait de moi", a tonné le natif de Bondy.

"J’ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça (avec Paris en Ligue des champions, NDLR). Et si on passe, potentiellement on joue l’Atlético de Madrid. Donc ils (les Espagnols) vont me voir un peu plus souvent déjà. Ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que joueur que je suis. Voilà, c’est tout (sourire)." Après avoir annoncé en interne son départ du PSG à l’issue de la saison, le capitaine de l’équipe de France devrait s’engager librement avec la Casa Blanca.