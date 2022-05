Mbappé prolongé au PSG ? La mère du joueur dément

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappe, a qualifié de "complètement fausses" les informations parues jeudi soir dans Le Parisien et selon lesquelles son fils aurait accepté une prolongation de contrat de deux ans de la part de son club du PSG.

« Les négociations continuent dans un climat de sérénité »

Mbappé n’a plus que deux mois de contrat du côté du Parc des Princes. Il sera ensuite libre de tout engagement. Il est fortement pressenti pour prendre alors la direction Real Madrid.

GOAL a confirmé récemment que le PSG a intensifié les discussions pour une prolongation, mais on est aussi en mesure d’affirmer qu’aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Chose que la mère du joueur vient donc aussi d’assurer publiquement.

« Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », a-t-elle écrit sur son compte twitter personnel, en réponse à la dépêche du site parisien.

Mbappé devra bientôt trancher

Il semblerait donc que Mbappé attende la fin de la saison pour prendre une décision définitive concernant son avenir. Le PSG ayant encore des matches à disputer en Ligue 1, contre respectivement Troyes, Montpellier et Metz.

Pour rappel, l’international tricolore a fait pression pour un transfert à Madrid l'été dernier, mais après l'échec du transfert, il s’est retroussé les manches et s’est concentré sur ses devoirs envers l’équipe francilienne. Un investissement honorable et qui a été perceptible à travers ses performances sur le terrain. Il totalise 35 buts en 43 rencontres 2021-22. Un chiffre qu’il peut encore améliorer. Il postule logiquement pour le titre du meilleur joueur de la saison en Ligue 1.

Mbappé reste la cible numéro 1 des Merengue. En avril dernier, l’intéressé a admis toutefois qu'il est toujours possible qu'il signe un nouveau deal avec le PSG. En outre, Mauricio Pochettino a aussi plaidé en ce sens la semaine dernière. A la question de savoir s'il était possible que lui et Mbappé soient encore au PSG la saison prochaine, l'entraîneur argentin a répondu : "100 % dans les deux cas".